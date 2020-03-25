Арестована похитившая ребенка в Йошкар-Оле женщина

Следственные органы по Республике Марий Эл арестовали 33-летнюю женщину, похитившую новорожденную девочку из роддома. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), сообщила пресс-служба СК.

«По версии следствия, обвиняемая похитила девочку для подтверждения факта рождения ребенка, так как ранее она сообщила мужу, что беременна», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по факту похищения несовершеннолетней были возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «халатность». Во вторник ребенка нашли, а подозреваемую в похищении задержали. Предположительно, женщина смогла попасть внутрь здания через общий подвал из соседнего корпуса. Главврач роддома в Йошкар-Оле уволен после похищения ребенка.