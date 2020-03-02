Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях

В Сети появились кадры с места гибели мужчины и его малолетней дочери в Богородском городском округе на фестивале «Внедорожная Масленица».

Видео опубликовал «Пятый канал».

Напомним, на фестивале «Внедорожная Масленица» в подмосковных Электроуглях погибли мужчина и ребенок, инцидент произошел во время буксировки внедорожника. Уточняется, что погибшими являются отец и его трехлетняя дочь.