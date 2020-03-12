Отменен заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло

Из-за коронавируса отменен заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Осло 20-22 марта, говорится в сообщении Международного союза биатлонистов IBU.

Об отмене турнира говорится в сообщении в официальном Twitter IBU.

Из-за вспышки коронавируса по всему миру отменяют спортивные мероприятия, в том числе международные. Так, ранее в четверг сообщалось об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале, также приостановлено проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка.

При этом губернатор Токио назвала невозможной отмену ОИ-2020.