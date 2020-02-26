В Госдуме подготовили законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков в Сети

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил законопроект, согласно которому за пропаганду наркотиков через интернет грозит лишение свободы.

Законопроект предполагает внесение правок в статью 230 Уголовного кодекса (склонение к потреблению наркотических средств), передает ТАСС.

«Подготовленными мною поправками вводится дополнительный квалифицирующий признак - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Учитывая, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы», – сказал он.

Максимальный срок по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Ранее президент Владимир Путин попросил Госдуму «вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете».