Экс-глава службы экономической разведки Франции станет ведущим на RT France

Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим программы о геополитике на телеканале RT France.

Программа La Source («Источник») будет выходить выпусками по 13 минут дважды в месяц. Темами программы станут вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Первый выпуск «Источника» ожидается уже в марте, передает RT.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», – отметил Жюйе.

Глава RT France Ксения Федорова счастлива, что такой человек как Жюйе будет работать с RT. «Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», – отметила она.