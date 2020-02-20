Поправки к Конституции обсудит международный форум юристов

Текст поправок к Конституции обсудят юристы-теоретики на международном форуме, который проходит на площадке Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, рассказала директор Института, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона страны Талия Хабриева.

На очередном заседании рабочей группы Хабриева отметила, что подготовка поправок к Конституции подошла к «самому важному этапу» – уже готовы юридические формулировки. Она подчеркнула, что на этом этапе работы особенно важно участие юридического сообщества, передает РИА «Новости».

«То, что касается текста, который вырисовывается у нас сейчас, обсуждается сегодня уже на международном форуме юристов-теоретиков, завтра у нас пленарная часть», – сказала Хабриева.

На ваш взгляд Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию? Да

Нет

Еще не определился



Она добавила, что в целом работа по подготовке поправок «движется поступательно», и оценки этой работы позитивные.

«Это позволяет нам быть уверенными в том, что мы не совершим ошибок», – заключила сопредседатель рабочей группы.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.

Между тем совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.