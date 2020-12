Детям-сиротам показали балет «Щелкунчик» В России выделили 9,5 млрд рублей на модернизацию детских школ искусств в регионах 30 декабря 2020, 17:46 Текст: Алексей Дегтярев

В России за три года на модернизацию детских школ искусств в регионах направят свыше 9,5 млрд рублей, об этом сообщила пресс-служба российского правительства. «В ближайшие три года на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств будет направлено более 9,5 млрд рублей. Необходимые для этого изменения в государственную программу «Развитие культуры» внесены председателем правительства Михаилом Мишустиным», – сообщается на сайте правительства. Размер субсидии для регионов будет определяться в зависимости от числа школ, требующих ремонта, и необходимых для этого средств. Работа проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры». Также правительство определило размер поддержку сельских учреждений культуры и их лучших работников с 2021 по 2023 годы. Для учреждений предусмотрено по 100 млн рублей каждый год, для работников – по 50 млн рублей.

Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле 29 декабря 2020, 21:32

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия» 29 декабря 2020, 21:22

В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства. Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун». Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Эксперт оценил планы Киева отказаться от российского оборудования в ГТС Украины 30 декабря 2020, 11:34

«Идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, потому что через четыре года ее транзитную составляющую можно будет порезать на металлолом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. «Такие заявления свидетельствуют о том, что украинские политики эксплуатируют антироссийскую риторику в те моменты, когда их самих сильно критикуют. Они действуют по принципу «хочешь избежать личной критики – заявляй, что ты против России». При этом торговля между Украиной и Россией остается активной, и такие слова лишь вредят нашему бизнесу», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По мнению эксперта, настоящей причиной подобных заявлений является очередное повышение цен на газ на Украине. «Когда в Европе газ дорожает, то он дорожает и на Украине. А когда в Европе цены снижаются, то на Украине такого не происходит. Людей это очень раздражает, они ищут крайнего, и тогда власти обосновывают получение дополнительных денег необходимостью модернизировать сегмент доставки газа, то есть ГТС. К тому же это отличный повод заявить, что ее не просто отремонтируют, а избавятся от вражеского оборудования, которое и есть причина всех бед», – объяснил Юшков. При этом собеседник уверен – идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, ведь примерно через четыре года ее транзитную составляющую «можно будет порезать на металлолом». «Иностранные компании не проявляли никакого интереса к идее покупке украинской ГТС – никто не верит, что она будет, как раньше, прокачивать десятки миллиардов кубов газа, на которых можно прилично заработать. Более того, Газпром уже строит обходные пути для транзита газа в Европу, а сами европейцы заявляют, что в скором будущем вообще откажутся от потребления газа и перестанут его покупать у кого бы то ни было», – отметил эксперт. Он также добавил, что продать украинскую ГТС иностранцам невозможно из-за ее реальной небольшой стоимости. «Украина уже давно продала бы ее кому угодно, хоть Европе, хоть США. Но если сделать это за копейки, то политиков обвинят в предательстве родины, ведь они отдадут символ незалежности по цене металлолома. А за большую сумму ГТС никто не купит. Вероятнее всего, в этом вопросе сохранится статус-кво, и ее собственник, «Оператор ГТС», будет еще пару лет на ней зарабатывать деньги», – предположил Юшков. Ранее стало известно, что «Оператор ГТС Украины» планирует в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Макогон. В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования. В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму опровергли «беспрецедентную ложь» верховного комиссара ООН по правам человека 30 декабря 2020, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Заявление управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о невозможности для ее миссии попасть в Крым является беспрецедентной ложью, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так депутат отреагировал на слова официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел, которая «закрытостью» Крыма объяснила невозможность оценить ситуацию на полуострове с питьевой водой. «ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций», – сказал РИА «Новости» Гемпель. Депутат добавил, что в Крыму готовы принять миссию ООН после согласования ее визита с российским МИД. Пока же в УВКПЧ «продолжают закрывать глаза» на то, что Украина лишает полуостров воды, нарушая права человека и международные нормы права «с особым цинизмом», подчеркнул Гемпель. Напомним, в Крыму нашли решение проблемы водоснабжения полуострова с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены иностранные компании и технологии. В Севастопольском регионе в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. В Берлине начали выдавать паспорта «свободной Беларуси» 30 декабря 2020, 10:41

Активисты белорусской диаспоры начали выдавать в Берлине альтернативные паспорта «свободной демократической Республики Беларусь», получить его может любой желающий, гражданство значения не имеет. Участники творческого проекта «Посольство свободной демократической Республики Беларусь» выдвинули единственное требование для получения паспорта – соискателю необходимо подписать заявление о том, что он не поддерживает диктатуру ни в каком ее проявлении, передает Deutsche Welle. Оформить такой паспорт можно на месте, около деревянного вагончика с бело-красно-белым флагом, который установлен прямо напротив здания официального дипломатического представительства Белоруссии в Берлине. Обладателями таких документов уже стали около ста человек. Один из организаторов альтернативного посольства Тарас Сякерка решил оказывать «консульские услуги» в костюме Деда Мороза. Он рассказывает детям, где находится Белоруссия, дарит сладости, а взрослым предлагает подписать открытки солидарности с белорусскими политзаключенными. Символический паспорт оформлен в цветах бело-красно-белого флага. В документе указываются фамилия, имя и отчество владельца, его подпись, информация о дате выдачи, печать, данные о супруге, детях и даже домашних животных, а также список стран мира, в которых владелец уже побывал. Согласно надписи в паспорте, документ годен на протяжении всего времени, «пока владелец документа не поддерживает диктатуру». «Наш паспорт можно и нужно брать с собой в любую точку мира. Но не стоит предъявлять его в государственных органах как документ, удостоверяющий личность, это может вызвать проблемы», – предупредил Сякерка. Ранее член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики «народных посольств». Рогозин обратился к минторгу США 29 декабря 2020, 21:04 Текст: Абдулла Шакиров

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что написал в министерство торговли США письмо, в котором попросил разобраться в вопросе санкций против предприятий корпорации. «На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом», – передает слова Рогозина РИА «Новости». По словам главы Роскосмоса, санкции были навязаны уходящей администрацией действующего президента США Дональда Трампа и являются «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». Вместе с тем Рогозин считает, что эти ограничения вряд ли будут иметь негативные последствия, поскольку и при создании ракет, и при производстве космических кораблей Россия использует исключительно отечественные комплектующие. «Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство», – добавил он. Ранее Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. В Роскосмосе предполагали, что Вашингтон намерен ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать России создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США преграждают России дорогу в дальний космос. Напомним, на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами). Оператор ГТС Украины захотел отказаться от российского оборудования 30 декабря 2020, 07:30

За пять лет «Оператор ГТС Украины» планирует отказаться от российского оборудования, заявил гендиректор компании Сергей Макогон. В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования. В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID 29 декабря 2020, 18:32

Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины. «Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин. Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. В отношении Навального возбуждено уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями 29 декабря 2020, 21:42

Следственный комитет России возбудил в отношении блогера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций. По версии следствия, для различных фондов, фактическим руководителем которых являлся блогер, было собрано 588 млн рублей. Среди этих организаций – «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», говорится на сайте СК. «Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», – отмечается в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления и других лиц, причастных к делу. Накануне политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин. В свою очередь юрист Илья Ремесло отметил, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей предостаточно». По словам юриста, «люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили». «Навальный и его «борцы с коррупцией» являются самыми обычными жуликами, в действиях которых есть состав множества статей УК РФ – «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств», – сказал эксперт. За период с 2017 по 2020 год блогер и члены его семьи совершили 22 поездки за границу. В числе любимых стран Навальных – США (в общей сложности четыре поездки), Испания и Германия (по три поездки), а также Италия, Австрия и Таиланд (по две поездки). Также семья Навального посещала Францию, Грецию, Египет и Латвию. Также появлялась информация, что Навальный проживал в четырехкомнатной квартире площадью площадью 158,7 кв.м. с арендой около 200 тыс. рублей в месяц, а также оплачивал проживание дочери в Стэнфордском университете в США. Эксперт оценил заявление СБУ о попытке России украсть «супероружие» Украины 30 декабря 2020, 10:48

«Аналогичная «Нептуну» ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны и не представляют для нас интереса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о перехвате агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». «Интерес для России могут представлять лишь изменения, которые украинцы внесли в головку самонаведения ракет «Нептун». Это наверняка делалось с учетом американских наработок и в целом при помощи США», – полагает военный аналитик Константин Сивков. Таким образом, считает собеседник, «мы могли бы получить косвенную информацию о том, на каких принципах строится система наведения американских противокорабельных ракет». «Все остальное не представляет для нас интереса. Аналогичная «Нептуну» противокорабельная ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны. Нет оснований полагать, что она представляет для нас тайну», – убежден эксперт. «Но, думаю, речь идет об очередной украинской «утке». Возможно, в этой истории роль якобы российских шпионов сыграл представитель оппозиции, который не приемлет деятельность властей в стране», – заключил Сивков. Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов». Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Протодиакона Кураева лишили сана 29 декабря 2020, 20:03

Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий COVID-19 протоиерея Александра Агейкина в блоге, сообщил епархиальный сайт. «Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола», – написано в сообщении. В апреле Кураев сделал несколько резких высказываний в отношении поведения священников в период эпидемии. «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны», – заявил он в частности. Указом патриарха Кирилла отец Андрей Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который ранее скончался от осложнений после коронавируса. Узнав о запрете, сам священник сообщил, что для него это решение ничего не меняет. Путин поручил создать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году 30 декабря 2020, 14:12

Самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, необходимо довести эту работу до конца, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «ПД-35 с тягой 35 тонн – это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолету. Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, все равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца», – передает слова главы государства РИА «Новости». ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) – проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М. Байден планирует отказаться от разработки новых ядерных вооружений 29 декабря 2020, 20:28

Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93, сообщила телекомпания CNN. Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, CNN уточняет, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность «сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны». Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на «укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений», пояснил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать «более значительный акцент на контроле над вооружениями», передает ТАСС. Согласно изложенной CNN информации, Байден «намерен пересмотреть программу ядерной модернизации в объеме более 1 трлн долларов», понять, «оправдывает ли разработка новых вооружений расходы». Телеканал отмечает, что Байден изучает и программу создания боезаряда W93, производство которого «администрация Трампа лоббировала с момента прихода к власти». W93 предназначена для баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках. Кроме того, CNN передает, что Байден, «вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок» российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы затем начать с Москвой «более содержательные переговоры» по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телеканала, Байден считает «важным вопросом» продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве «основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями». 24 декабря схожие сведения распространила газета Wall Street Journal. В ее публикации говорилось, что Байден, скорее всего, пересмотрит решение о производстве новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), на которое предполагалось ассигновать порядка 100 млрд долларов. По словам одного из бывших официальных лиц, сейчас Вашингтон не может позволить себе тратить такие средства. Отмечается, что новый курс США вызван желанием Байдена сделать американское ядерное вооружение исключительно оружием сдерживания, применение которого допускается только как ответная мера на атаку другого государства. Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну. Назван срок начала серийных поставок ракет «Циркон» в армию 30 декабря 2020, 00:54

Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал о планах, касающихся ударных беспилотников, лазерных комплексов, МБР «Сармат», гиперзвуковых ракет «Циркон», истребителей Су-57, танков Т-14 «Армата» и АПЛ «Борей-А». Как сообщил Криворучко в интервью газете «Красная звезда», создание российских малогабаритных боеприпасов для ударных беспилотников практически завершено, их опытные образцы проходят обкатку в войсках, а серийное производство начнется в 2021 году. Он также сообщил, что завершается создание российских беспилотных комплексов, которые смогут летать роем во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами. Кроме того, создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Россия планирует завершить испытания ракетной системы С-500 и принять ее на вооружение в 2021 году. В ближайшее время выйдет на летные испытания и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Ракеты «Циркон» начнут серийно поставляться в российскую армию в 2022 году, передает ТАСС. Минобороны планирует увеличить поставки авиатехники в войска, в частности спланированы дополнительные закупки перспективных истребителей Су-57. Криворучко также сообщил, что серийное производство перспективной техники, в том числе танка Т-14 и БМП Т-15 на тяжелой гусеничной платформе «Армата», начнется до завершения всех этапов их испытаний. Идет строительство четырех атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта «Борей-А», «еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта». Напомним, в России испытания и сдача военной техники приурочены к Новому году. В декабре 2020 года стартовала с космодрома Плесецк ракета-носитель «Ангара» версии А5В; в Баренцевом море фрегат «Адмирал Горшков» отстрелил очередную гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон»; АПЛ «Владимир Мономах» в Охотском море отстрелялся сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава»; модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» в Японском море испытал новое оружие; состоялась церемония передачи в состав ВМФ второго большого десантного корабля проекта 11711 «Петр Моргунов»; в состав Тихоокеанского флота приняли новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Украина пообещала сделать тему Крыма «адской» для России 30 декабря 2020, 11:45

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. «Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», – сказал он в интервью украинской службе новостей «ТСН». Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим. Также глава МИД Украины отметил, что главным инструментом давления на Москву будет так называемая крымская платформа – международная площадка, участники которой намерены координировать давление на Россию. Саммит «крымской платформы» должен состояться весной 2021 года. По словам Кулебы, уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите. «Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем», – пояснил министр. Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине.