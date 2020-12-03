Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Сочи

Полицейские нашли живой 13-летнюю девочку, пропавшую во вторник в Сочи, сообщили в УВД города.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка ушла из дома 1 декабря и не вернулась. Полиция приступила к поискам ребенка, была создана поисковая группа.

«Девочку нашли полицейские около полуночи. Она жива», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства, добавившего, что подробности ее исчезновения уточняются.

К поискам ребенка также подключился отряд «Лиза Алерт». В отряде также подтвердили, что девочка найдена в четверг живой.

Ранее школьницы из Сочи инсценировали свое похищение.