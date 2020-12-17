Песков отказался комментировать «слежку» за Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больше не будет давать комментарии по делу Алексея Навального, он напомнил, что Владимир Путин уже все сказал про это в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Я уже говорил, что я про пациента не хочу давать комментариев и не буду. А президент сказал причину, почему за ним присматривали: а) это растущие уши специальных служб и б) мы тоже неоднократно говорили: вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, Путин назвал вбросом расследование блогера Алексея Навального о якобы его «отравлении».

Путин подчеркнул, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин вновь подчеркнул, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка».

В понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком».

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.