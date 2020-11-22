«Зеленая альтернатива» объявила об участии в выборах в Госдуму в 2021 году

В воскресенье состоялось заседание правления «Зеленой альтернативы», в ходе общего голосования было решено – партия участвует в выборах в Государственную думу 2021 года. На данный момент ведется работа о формировании списков кандидатов от партии.

«Будем в следующем году покорять Госдуму. Сегодня общим голосованием приняли это решение. Сейчас находимся в самой что ни на есть активной стадии процесса: консультируемся, активизируем работу региональных отделений, рассматриваем различные варианты развития событий на политической арене. Могу сказать, что по итогам нашей работы вы увидите много неожиданных кандидатов на места в парламенте. Помимо партийного списка, от нас будут выдвинуты еще и кандидаты по одномандатным округам», – приводятся на сайте партии слова лидера «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова.

Представитель партии подчеркнул актуальность экологической повестки в России на сегодняшний день. «У нас бьются рекорды по загрязненности воздуха в городах, ежедневно происходят нефтяные разливы, загрязняющие земли и воды страны, свалки растут как грибы после дождя, животных убивают направо и налево. Список экологических проблем, которые нужно решать, можно продолжать до бесконечности», – отмечает он.

Также Хвостов добавил, что партия не ограничивается экологией – их избиратели требуют справедливости во многих областях. «Экономика нефтедобывающей страны просто обязана быть переориентирована на обеспечение граждан безусловным базовым доходом. Прибыль от использования природных ресурсов и национальных богатств должна распределяться справедливо. У нас более 14% людей живут за чертой бедности, это почти 20 млн человек», – сказал лидер партии.

По его словам, плохая экология – причина ухудшения здоровья россиян, из-за чего необходимо совершенствовать систему медицинского обслуживания и продлевать среднюю продолжительность жизни. «Нужно вообще создавать условия для демографического роста и научно-технического прорыва, который поможет уйти в сторону от паразитирующего типа экономики. Защита прав меньшинств, борьба с бюрократическими проволочками и еще много других проблем стоят на пути построения государства, где соблюдаются права человека, Конституция и каждый гражданин чувствует себя защищенным», – подчеркнул Хвостов.

Лидер «Зеленой альтернативы» указал на стремление партии убедить людей в том, что есть сила, способная «бороться с происходящей в стране вакханалией». «Уверены, граждане без сомнений отдадут свои голоса за здоровье окружающей среды и лучшее будущее России. А уж мы заставим олигархию с политиканами считаться с людьми и природой», – заключил Хвостов.