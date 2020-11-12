Кравчук заявил о соблюдении Киевом минских договоренностей

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев «выполнял и будет выполнять» минские договоренности.

Также Киев, по его словам, выполняет «решения, принятые в нормандском формате». Как заявил Кравчук, украинская делегация готова работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками переговоров. Киев считает важным провести новый «нормандский» саммит на высшем уровне до конца 2020 года. Кравчук заявил, что это станет «мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнению», передает ТАСС.

Кравчук, оценивая заседание Контактной группы, заявил об «определенном продвижении на всех четырех направлениях». Наибольшие успехи, по его словам, достигнуты на «гуманитарном направлении, положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу» контрольных пунктов въезда-выезда. Он призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что «стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям».

Пресс-служба делегации сообщила, что «представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ «зеленые коридоры» для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги». Указывается, что «стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения», передает РИА «Новости».

Кроме того, Киев «продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования» 12 участков: кладбищ, электросетей, объектов водоснабжения, находящихся на линии разграничения. Подчеркивается, что разминирование нужно начать до резкого ухудшения погоды, которое сделает это физически невозможным.

Напомним, полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев предложил на заседании план действий по урегулированию конфликта в Донбассе, который противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, украинская делегация в очередной раз заявила о том, что у нее нет полномочий на обсуждение гарантий ответственности Украины по выполнению предложенного плана действий. Таким образом, отметил полпред России, Киев не может гарантировать выполнение договоренностей. Грызлов добавил, что из украинского проекта четко следует, что никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет и не признает их права.

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