Песков ответил на вопрос о сжимающемся вокруг России кольце

Обострение ситуации у многих соседей России не означает, что вокруг Москвы «сжимается кольцо», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что определенный, скажем так, конфликтный потенциал существует, – это действительно так. Но никакого кольца не сжимается. Это конфликтный потенциал – он в целом в мире сейчас имеет тенденцию, к сожалению, к росту... Конечно, можно только сожалеть, что часть этого потенциала концентрируется вокруг наших границ, но речь идет в любом случае о странах, близких нам, в данном случае я имею ввиду и Белоруссию, и Армению, и Азербайджан, и Киргизию», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Россия заинтересована в том, чтобы в соседних государствах была стабильная ситуация, мир и процветание, подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, за последние несколько месяцев ситуация накалялась в Белоруссии, после президентских выборов. 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной. В самой Белоруссии по-прежнему проходят протестные акции.

В конце сентября началось обострение конфликта Армении и Азербайджана в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.