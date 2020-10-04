Британия изменит правила предоставления убежища

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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет свое мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Британия изменит правила предоставления убежища

    4 октября 2020, 14:14

    Текст: Ксения Панькова

    Власти Великобритании поменяют правила предоставления убежища в королевстве, чтобы остановить приток нелегальных иммигрантов.

    Как сообщает газета The Times, разработанный правительством план представит глава МВД королевства Прити Пател, выступая в онлайн-формате на съезде правящей Консервативной партии, передает ТАСС.

    «Все люди, подающие прошения об убежище в нашей стране, оказываются в равных условиях независимо от того, каким путем они сюда прибыли. Это неправильно», – говорится в речи Пател, выдержки из которой были распространены изданием. По словам министра, в настоящий момент государственная система предоставления убежища «до крайности неэффективна».

    План главы МВД предполагает, для лиц, бегущих от конфликтов или подвергающихся преследованию в родных странах, британский кабмин предусмотрит «новые законные способы» попасть в королевство, чтобы получить там убежище. Для этого совместно с ООН планируется создать систему подачи прошений об убежище в Великобритании для наиболее уязвимых лиц, проживающих в лагерях для беженцев на территории стран Ближнего Востока.

    Прошения от лиц, прибывших в королевство незаконно, будут по-прежнему рассматриваться, однако власти намерены исходить из того, что подавляющее большинство нелегалов получат отказ. Глава МВД также намерена ограничить право просителей убежища многократно подавать апелляции на решения властей об их высылке из страны. Британские суды, в свою очередь, начнут активнее депортировать мигрантов в «безопасные третьи страны», через территорию которых они прибыли в Соединенное Королевство.

    Вопрос борьбы с нелегальными мигрантами за последние месяцы стал для британских властей значительно более актуальным. С начала года в страну незаконным путем прибыли свыше 6 тыс. просителей убежища – втрое больше, чем за весь 2019 год. Большинство нелегалов прибывают в королевство из Франции, пересекая пролив Ла-Манш на небольших лодках.

    Пател подчеркнула, что международные преступные группы, стоящие за прибыльным теневым бизнесом по незаконной транспортировке мигрантов через границы, активно пользуются недостатками действующей сейчас системы получения убежища в Великобритании.

    Напомним, в июле Британские правоохранители задержали в проливе Ла-Манш 125 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу страны и проникнуть внутрь.

    Из данных Евростата следует, что в 2018 году население стран Евросоюза стало больше исключительно в связи с миграцией, а не благодаря увеличению рождаемости

    В 2019 году Европу призывали готовиться к волне «климатической миграции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Британию накрыл «кризис бездомных».


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