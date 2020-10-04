Британия изменит правила предоставления убежища

Власти Великобритании поменяют правила предоставления убежища в королевстве, чтобы остановить приток нелегальных иммигрантов.

Как сообщает газета The Times, разработанный правительством план представит глава МВД королевства Прити Пател, выступая в онлайн-формате на съезде правящей Консервативной партии, передает ТАСС.

«Все люди, подающие прошения об убежище в нашей стране, оказываются в равных условиях независимо от того, каким путем они сюда прибыли. Это неправильно», – говорится в речи Пател, выдержки из которой были распространены изданием. По словам министра, в настоящий момент государственная система предоставления убежища «до крайности неэффективна».

План главы МВД предполагает, для лиц, бегущих от конфликтов или подвергающихся преследованию в родных странах, британский кабмин предусмотрит «новые законные способы» попасть в королевство, чтобы получить там убежище. Для этого совместно с ООН планируется создать систему подачи прошений об убежище в Великобритании для наиболее уязвимых лиц, проживающих в лагерях для беженцев на территории стран Ближнего Востока.

Прошения от лиц, прибывших в королевство незаконно, будут по-прежнему рассматриваться, однако власти намерены исходить из того, что подавляющее большинство нелегалов получат отказ. Глава МВД также намерена ограничить право просителей убежища многократно подавать апелляции на решения властей об их высылке из страны. Британские суды, в свою очередь, начнут активнее депортировать мигрантов в «безопасные третьи страны», через территорию которых они прибыли в Соединенное Королевство.

Вопрос борьбы с нелегальными мигрантами за последние месяцы стал для британских властей значительно более актуальным. С начала года в страну незаконным путем прибыли свыше 6 тыс. просителей убежища – втрое больше, чем за весь 2019 год. Большинство нелегалов прибывают в королевство из Франции, пересекая пролив Ла-Манш на небольших лодках.

Пател подчеркнула, что международные преступные группы, стоящие за прибыльным теневым бизнесом по незаконной транспортировке мигрантов через границы, активно пользуются недостатками действующей сейчас системы получения убежища в Великобритании.

Напомним, в июле Британские правоохранители задержали в проливе Ла-Манш 125 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу страны и проникнуть внутрь.

Из данных Евростата следует, что в 2018 году население стран Евросоюза стало больше исключительно в связи с миграцией, а не благодаря увеличению рождаемости

В 2019 году Европу призывали готовиться к волне «климатической миграции».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Британию накрыл «кризис бездомных».