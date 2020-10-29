Европейские лидеры отреагировали на теракт в Ницце

Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, премьер Испании Педро Санчес и премьер Нидерландов Марк Рютте отреагировали на убийства во французской Ницце.

«Я глубоко потрясена жестокими убийствами в соборе в Ницце. Мысленно я с родными убитых и раненых. Немецкая солидарность в эти тяжелые часы направлена французской нации», – сказала Меркель, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Борис Джонсон также заявил, что потрясен новостями из Ниццы. «Мы сопереживаем жертвам и их семьям, Британия твердо и совместно с Францией выступает против терроризма и нетерпимости», – подчеркнул глава английского правительства.

Испанский премьер Педро Санчес подчеркнул, что страна продолжит «защищать свободу, демократические принципы, мир и безопасность нашего общества». «Едины перед лицом террора и ненависти. Мои любовь и солидарность с жертвами нападения, совершенного сегодня у дверей церкви Нотр-Дам в Ницце», – заявил он.

Премьер Нидерландов также выразил солидарность Франции в ее борьбе с экстремизмом. «Во второй раз за короткое время Францию затронул гнусный террористический акт, на этот раз в Ницце. Наши мысли – с родственниками погибших. Нашим французским друзьям мы говорим: вы не одиноки в борьбе с экстремизмом, Нидерланды на вашей стороне», – отметил Рютте.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».