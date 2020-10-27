Определены российские YouTube-блогеры с самыми высокими доходами

YouTube-канал LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 млн долларов, возглавив соответствующий рейтинг журнала Forbes.

Рейтинг опубликован на сайте журнала Forbes. Лидерами стали стендапер с телеканала ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры – на канале LABELCOM они заработали за год 3,55 млн долларов.

Самое популярное шоу канала – «Что было дальше?» (ЧБД), так же на канале выходят шоу от дуэта «Лена Кука» из «Comedy Баттл», Roast Battle с Алексеем Щербаковым и другие.

Реклама на канале в среднем самая дорогая – в ЧБД она продается на несколько месяцев вперед. Среди рекламодателей такие компании как «Газпром Нефть» и Samsung.

На втором месте – канал о гаджетах Wylsacom, созданный блогером Валентином Петуховым. Доход с рекламы составил более 3,4 млн долларов. На канале размещается реклама производителей смартфонов, ПК и техники, так же у Петухова есть контракты со «Сбером» и «Мегафном».

Дальнейший рейтинг Forbes выглядит следующим образом: Александр Гудков (канал «Чикен Карри», 2,5 млн подписчиков – доход более 1,1 млн долларов), Юрий Дудь (8,2 млн подписчиков, доход – 980 тыс. долларов), Антон Лапенко (2,8 млн подписчиков, доход – 980 тыс. долларов), Алексей Пивоваров (1, 6 млн подписчиков, доход – 920 тыс. долларов), Дима Гордей (5,5 млн подписчиков, доход – 850 тыс. долларов), Ксения Собчак (1,8 млн подписчиков, доход – 840 тыс. долларов).

Также в рейтинг вошли блогеры Дима Масленников (8,6 млн подписчиков, доход – 780 тыс. долларов), Константин Заруцкий (4,8 млн подписчиков, доход – 660 тыс. долларов), Ирина Шихман (1,4 млн подписчиков, доход – 650 тыс. долларов), Николай Соболев (5,2 млн подписчиков, доход – 600 тыс. долларов), Эрик Давидыч (4 млн подписчиков, доход – 510 тыс. долларов), Андрей Ширгин (15,1 млн подписчиков, доход – 490 тыс. долларов), Алишер Моргенштерн (8,2 млн подписчиков, доход – 470 тыс. долларов).

Ранее сообщалось, что у российского списка Forbes сменился лидер: его возглавил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин.