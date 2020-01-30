Смолов перешел в испанский футбольный клуб

Нападающий ФК «Локомотив» Федор Смолов на правах аренды до конца сезона 2019-2020 будет играть за испанский футбольный клуб «Сельта» (Виго).

«Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи», – сообщается на сайте «Локомотива».

Смолов был лучшим футболистом России в 2016 году, когда еще играл за «Краснодар». В сезоне 2018-2019 он перешел в «Локомотив».

«Сельта» играет в высшем дивизионе в Испании (испанской Примере), занимает 18 место из 20 команд. Одна из легенд команды - российский полузащитник Александр Мостовой.