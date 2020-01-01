Vivo запустила продажи смартфона V17

Компания vivo запустила продажи смартфона vivo V17, оснащенного 48 Мп Al-камерой, 32-Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 4500 мА ч.

Встроенная память vivo V17 составляет 128 гигабайт, он оснащен функцией двойной быстрой зарядки, разъемом Type-C, модулем NFC и сканером отпечатка пальцев на дисплее.

Основную и фронтальную камеру, снимающие в высоком разрешении, дополняет 8 Мп сверширокоугольная камера, макрообъектив и дополнительная камера для портретных снимков.

Смартфон также оснащен дисплеем 6,38 дюйма Super AMOLED, разрешение составляет 1080p. Экран занимает 90% передней панели. На устройство установлен процессор Qualcomm Snapdragon 665,8 ГБ оперативной памяти. Встроенные 128 ГБ можно расширить до 256 ГБ.

Двойная быстрая зарядка позволяет очень быстро зарядить девайс, с помощью NFC пользователь может пользоваться бесконтактной оплатой, а также подключить аксессуары с NFC.

Режим смартфона Multi-Turbo от vivo позволяет оптимизировать работу приложений. Эта система ускоряет время отклика и не допускает перегрева устройства, а также обеспечивает плавность работы.

Режим Ultra Game Mode позволяет заблокировать сообщения, уведомления и полностью сфокусироваться на игре. Функция изменения голоса может помочь защитить конфиденциальность владельца смартфона.

Устройство вышло в продажу в цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман».

При покупке в официальном интернет-магазине vivo или у официальных торговых партнеров vivo в подарок идет смартфон Y91C с аккумулятором емкостью 4030 мА·ч и с 32 ГБ встроенной памяти.