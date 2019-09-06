Путин пошутил про тещу

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в рамках ВЭФ пошутил о семейных узах.

Один из участников форума рассказал о своих планах переехать в строящийся город Доброград во Владимирской области «всем семейством, и тещу прихватить».

«И тещу хотите взять? У вас хорошая семья», – сказал президент, передает РИА «Новости».

В декабре Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, когда он женится и на ком.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.