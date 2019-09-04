Названа самая безопасная для туристов страна

Эксперты Всемирного экономического форума представили список самых безопасных для туристов стран мира в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019.

По данным рейтинга, самой безопасной страной стала Финляндия, за ней идут Исландия и Оман, передает «Интерфакс».

В первую десятку также попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. А во второй оказались Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной. Однако данный показатель в сравнении с рейтингом 2017 года стал лучше на 11 пунктов.

Самыми опасными странами названы Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Авторы рейтинга отметили, что они учитывали надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

Ранее Финляндия была признана лучшей страной для путешествий по дикой природе в 2019 году.