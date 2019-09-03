Названа лучшая страна для путешествий по дикой природе

Финляндию признали лучшей страной для путешествий по дикой природе в 2019 году, говорится в докладе международного агентства True Luxury Travel.

В докладе указывается, что «Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе – благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы», передает РИА «Новости».

Среди критериев оценки – количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения «краснокнижных» видов животных и растений, а также усилия государства по сохранению природы и другие.

Далее в рейтинге идут Швеция (2), Бразилия (3), Канада (4), США (5), Норвегия (6), Испания (7), ФРГ (8), Польша (9), Словения (10).

Россия находится на 14-м месте, Латвия на 18-м, Эстония на 19-м, Литва на 48-м.

Больше стран бывшего СССР в рейтинге не представлено. Всего в списке насчитывается 60 стран.

Ранее стало известно, что россияне увлеклись новым видом туризма.