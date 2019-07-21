Россияне увлеклись новым видом туризма

В России появился новый вид туризма – так называемые bleisure-путешествия, подразумевающие совмещение деловой поездки с отдыхом.

Термин «bleisure-путешествия» объединяет слова business (англ. «бизнес») и leisure (англ. «досуг»), пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб».

Сотрудник, отправляющийся в служебную командировку, по собственной инициативе продлевает пребывание в месте, которое посетил по деловым вопросам.

Рост популярности такого формата связывают с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (рожденных после 1981 года), которые предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремятся изучать новые места.

Многие зарубежные компании, работающие в России, стали внедрять такой формат в качестве поощрения сотрудников. Отмечается, что это дает дополнительную мотивацию и позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Специалисты выяснили, что наиболее часто в bleisure-путешествия отправляются работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Этот вид туризма популярен и у сотрудников автомобильной отрасли, работников фармацевтических фирм, а также компаний, занимающихся продажей товаров широкого ассортимента.

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