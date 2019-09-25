Литва пожаловалась ЕС на Минск из-за БелАЭС

Литва обратилась к Совету ЕС с просьбой убедить Белоруссию пересмотреть отношение к результатам стресс-тестов БелАЭС.

В «информационной записке» Вильнюс подверг критике белорусский план мер по итогам стресс-тестов, передает РИА «Новости».

В документе Белоруссию обвиняют в том, что до начала работы первого блока АЭС она не берет на себя «обязательств по выполнению рекомендаций», касающихся безопасности. Почти все шаги Минска запланированы на период 2021–2024 годов, когда АЭС уже начнет работу.

Кроме того, по версии Литвы, Минск собирается ограничиться «исследованиями и анализами вместо конкретных мер».

Литва призывает убедить Белоруссию привлечь к работе Европейскую группу регулирующих органов ядерной безопасности. По мнению Литвы, Минск должен руководствоваться экспертной оценкой этой группы.

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве.