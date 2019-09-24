Грузовик сдвинул пешеходный мост в Подмосковье

Грузовая автомашина подвинула пешеходный мост у подмосковного города Люберцы, сообщают СМИ.

«Инцидент произошел в районе Люберец в Московской области. Грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, тем самым сдвинул его. Сейчас мост закрыт для пешеходов», – сообщил собеседник ТАСС в экстренных службах.

На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб.

О пострадавших не сообщается.

В июне сообщалось, что у подмосковного города Волоколамск под «КамАЗом» провалился мост через реку Лама.