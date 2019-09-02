Перед парадом в Нью-Джерси обнаружили нескольких самодельных бомб

В американском городе Саут-Плейнфилд отменили парад, на котором должен был присутствовать губернатор штата Нью-Джерси Фил Мэрфи, из-за обнаружения неподалеку от места его проведения нескольких самодельных бомб, сообщила телекомпания ABC.

По данным телекомпании, конструкция обнаруженных самодельных взрывных устройств была похожа на фейерверки. Владелец участка, на котором была найдена взрывчатка, 55-летний Томас Кайзер, задержан, передает ТАСС.

Напомним, 17 сентября 2016 года перед стартом марафона в американском Нью-Джерси взорвалась самодельная бомба. В тот же день на месте взрыва в Нью-Джерси нашли вторую бомбу. Еще один взрыв произошел в Нью-Джерси 19 сентября в районе ж/д станции.