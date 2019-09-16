Россия и Белоруссия объединят Налоговые кодексы

Программа экономической интеграции России и Белоруссии, парафированная странами в начале сентября, предполагает создание единого Налогового и Гражданского кодексов, внешнеторгового режима, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии. Предполагаемая степень интеграции – выше, чем в ЕС, пишут российские СМИ.

Как отмечает газета «Коммерсант», рассчитанная на полтора года «Программа действий Беларуси и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства» приведет к созданию в 2022 году конфедеративного государства.

«Речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов – аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам», – говорится в статье.

В частности, объединить предполагается налоговые системы. К 1 апрелю 2021 года в Союзном государстве России и Белоруссии планируется принять единый Налоговый кодекс. «Коммерсант» отмечает, что о судьбе «единого» бюджета Союзного государства конкретики в программе действий мало, и в настоящее время невозможно оценить, является ли это риском изменения налогов для России.

Кроме того, с 2021 планируется объединить таможенную политику и энергополитику. В последнем случае речь идет о создании «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. По мнению «Коммерсанта», именно эта часть программы станет «центром битвы за интеграцию».

В документе не говорится об объединении эмиссионных банков и единой валюте, однако сказано о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и едином режиме защиты инвестиций. Соответствующие договоренности будут достигнуты между центробанками и минфинами России и Белоруссии. ЦБ России и Нацбанк Белоруссии также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора.

Кроме того, стороны договорились о единых принципах «специальных экономических мер». Речь идет о контрсанкциях, в обходе которых нередко подозревают Белоруссию.

Два министерства экономики – российское и белорусское – к 1 ноября 2019 года также должны создать «дорожную карту», объединяющую отраслевое регулирование. Также планируется гармонизировать промышленную политику, режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей.

Издание отмечает, что «Программа действий» не затрагивает сферы обороны, государственной безопасности, судебную систему, правоохранительную систему, вопросы МВД, образование, науку, здравоохрание и непосредственно госуправление.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом сообщал, что подготовлена программа действий и перечень дорожных карт по углублению экономической интеграции России и Белоруссии.

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