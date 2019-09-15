Трампа призвали не делиться секретами о России с Лондоном в случае избрания Корбина

Глава лейбористов Джереми Корбин в случае прихода к власти в Великобритании может передавать Москве и Тегерану добытую спецслужбами США информацию, говорится в докладе бывших советников президента США Дональда Трампа, частично опубликованного в издании Telegraph.

Профессор военного колледжа армии США Азим Ибрагим в докладе призывает Трампа отказаться от предоставления Лондону конфиденциальной информации и снизить роль Великобритании в НАТО, если на возможных досрочных выборах в стране премьером изберут лейбориста Джереми Корбина, передает ТАСС.

«Благоразумно со стороны США будет серьезно обдумать снижение роли или вовсе исключение правительства под руководством Корбина из группы «Пять глаз» (Five Eyes) (осуществляют обмен разведывательной информацией между собой, в нее также входят Австралия, Канада и Новая Зеландия – прим. ВЗГЛЯД), а также временном понижении статуса в НАТО», – говорится в докладе.

В докладе утверждается, что есть большой риск того, что переданная Корбину информация об Иране и России может оказаться под угрозой, так как он может «активно выступать» на стороне Москвы, блокируя или препятствуя любым действиям, враждебным по отношению к интересам президента России Владимира Путина.

Представитель лейбористов на это заявил, что Корбин приложит все усилия, чтобы защитить интересы британского народа. Источник в Лейбористской партии заметил, что авторы доклада являются представителями Республиканской партии США, которые хотят «сохранить «пуделя» Трампа Бориса Джонсона у власти».

Напомним, очередной политический кризис в Великобритании начался после того, как нынешний премьер Борис Джонсон пообещал несмотря ни на что вывести страну из ЕС до конца октября. Его планы заблокировал парламент, где Консервативная партия лишилась большинства. Позже сообщалось, что Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон и закончить Brexit до конца октября любыми путями, в том числе бороться за это в суде с Корбином.