Грузовик снес пешеходный мост в Подмосковье

В Московской области обрушился пешеходный мост и перекрыл трассу А-107, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

По предварительным данным, конструкцию снес тягач с цистерной, который проезжал мимо города Селятино. Рухнувшая часть моста полностью перекрыла движение на трассе в обе стороны, передает ТАСС.

«В результате обрушения моста никто не пострадал. Движение в обе стороны перекрыто», – сказали в ГУ МЧС.

В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Ранее на МКАД столкнулись три грузовика, в результате чего пострадали четверо дорожных рабочих и водитель.