В МЭР спрогнозировали приближение России к пятерке крупнейших экономик мира

В обновленном прогнозе социально-экономического развития России Минэкономразвития предполагает, что по итогам 2019 года Россия приблизится к пятерке крупнейших экономик мира, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2019 года отставание от пятой экономики мира по объему ВВП по ППС (сейчас занимает Германия) составит 2,8% (в предыдущем прогнозе – 3,1%). В 2018 году этот показатель составил 3,3%, передает ТАСС.

Сокращение уровня бедности, по прогнозу МЭР, также замедлится: с 12,6% от численности населения в 2018 году до 12,5% в текущем году. Ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году, согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, увеличится до 73,6 года с 72,8 года в 2018 году против ранее планировавшихся 73,2 года.

Напомним, в понедельник министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что по поручению президента в ведомстве разработали дополнительные меры, которые позволят повысить потенциал экономического роста России.