Нефть подешевела на опасениях за перспективы мировой экономики

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,02% – до 58,2 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,24% – до 53,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ключевым фактором, оказывающим давление на рынок нефти, является эскалация торгового конфликта между США и Китаем в конце прошлой недели. Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 млрд долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 млрд долларов.