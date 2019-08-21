На «Тавриде – АРТ» провели занятие по арт-терапии

В среду в рамках культурно-образовательной программы фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» прошел коллективный арт «Почвенничество», на котором участники фестиваля с помощью простых природных материалов создавали произведения искусства.

Песок, глина, известняк были использованы молодыми представителями различных направлений искусства и культуры. Участники коллективного арта, использовав природные материалы, воспроизводили на холсте захватывающие пейзажи крымских гор.

«На Тавриде участники создают свою уникальную среду. В процессе лепки ничего трудного нет в силу своей неформальности. Здесь не надо уметь правильно рисовать руки или применять светотень. Здесь происходит погружение в некоторую визуальность, причем почти все участники вспомнили детство. Ребята делали пейзаж, который их окружает, пользуясь этой же землей. У каждого участника было свое видение, пространство, оставление следов, но основным концептом было написание окружающего нас пейзажа этой же землей», – рассказал художник Михаил Рошняк.

Попробовать создавать произведения с помощью природных материалов пришли не только молодые скульпторы, но и архитекторы, дизайнеры, художники. Так, участница фестиваля, занимающаяся архитектурой, Рената Биктимирова из Тюменской области создала из глины подставку для благовоний в форме собственной руки.

«Я сталкивалась с такими материалами, как глина и песок, только в детстве и в подростковом возрасте. Всем детям нравится такое творчество, так почему мы не можем получать удовольствие уже в нашем возрасте? Я очень рада, что реализовала эту идею. На Фестивале я хочу попробовать себя в других сферах, ведь в одном месте собраны фотографы, скульпторы, музыканты, танцоры. Я считаю, это хорошая возможность развить мое «комьюнити», – поделилась своими впечатлениями Рената.

Также сегодня участники арт-квартала «Добро» провели в Симферополе арт-терапевтическое занятие для будущих мам.

Молодые неравнодушные участники фестиваля посетили Симферопольский роддом №1. Занятие для будущих мам было направлено на освобождение от негатива и снятие напряжения перед одним из самых важных событий в их жизни.

Во время занятия беременные вместе со специалистами одновременно вспоминали детство, тренировались перед появлением малыша, нашли в себе внутренние ресурсы, которые помогут без страха прожить один из самых важных дней – день рождения своего ребенка.

«Такие мероприятия настроены на положительные эмоции, и это их главная цель. Я считаю, что арт-терапия этого добилась. Мы пообщались на темы, которые интересны будущим мамам, а это для нас очень важно. Было бы замечательно, если такие мероприятия проводили чаще», – рассказала участница арт-терапии Нина Минжинер из Волгоградской области.

«Тарида Добро» – это один из восьми арт-кварталов фестиваля и пространство для сообщества неравнодушных и талантливых людей, которые объединились для сохранения исторического и культурного наследия нашей страны и реализации социокультурных инициатив.

В рамках программы полезных дел для жителей Крыма, которую реализует арт-квартал, 22 августа совместно с проектом «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка» пройдет арт-субботник и роспись стен детского отделения больницы города Судак.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.