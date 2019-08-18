У водителя врезавшегося в столб в Москве туравтобуса нашли 30 штрафов

Водитель врезавшегося в столб в Москве автобуса с китайскими туристами имел 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт». Уточняется, что штрафы были выписаны, в частности, за нарушение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения.

Напомним, в столичном районе Перово туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Пострадали 29 человек, из них 19, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Сообщается, что в автобусе находились граждане Китая.

В Сети опубликовано видео происшествия.