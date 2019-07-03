Минобороны назвало звания всех 14 погибших подводников

На глубоководном аппарате ВМФ при пожаре погибли семь капитанов I ранга, три капитана II ранга, два капитана III ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы, сообщили в Минобороны.

«Среди погибших семь капитанов I ранга, двое из которых Герои России, три капитана II ранга, два капитана III ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ранее сообщалось, что капитан II ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста при пожаре на аппарате. После вывода его из аварийного отсека Соловьев задраил люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату, и продолжал бороться за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. 14 подводников погибли. Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Погибших офицеров представят к госнаградам.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно писала о трагедии.