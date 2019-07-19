ФСИН опровергла избиения заключенных в колонии Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в образцовой колонии, в ней не бьют заключенных, сведения СМИ о пытках в ней не соответствуют действительности, сообщил замначальника ФСИН Валерий Максименко.

«Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», – сообщил Максименко, передает РИА «Новости».

Он также предложил провести в колонии проверку.

Ранее СМИ сообщили, что заключенных колонии №4 в Белгородской области якобы избивают сотрудники учреждения.

Ранее глава белгородской ИК №4 Сергей Плясов сообщил, что футболисты угодили в штрафной изолятор.

В УФСИН по Белгородской области опровергли информацию СМИ о побеге двух заключенных из этой колонии.