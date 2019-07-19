Стало известно о планирующейся отставке трех британских министров

Сразу три британских министра планируют подать в отставку до вступления на пост главы британского правительства Бориса Джонсона.

В частности, по данным The Times, подать заявление в отставку собираются министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Борису Джонсону предсказали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.