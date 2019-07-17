Выдана справка о том, что Борис Стругацкий являлся писателем

Союз писателей Санкт-Петербурга выдал справку, подтверждающую, что Борис Стругацкий – писатель. Данный документ потребовался для установки памятной доски на его доме.

«Это даже не грустно, это смешно. Комитет по культуре мог бы просто заглянуть в энциклопедию, а не требовать справку. Это напоминает историю с великим поэтом Бродским, который справку, что он является поэтом, предоставить не смог, и был признан тунеядцем», – сказал Борис Вишневский, отметив, что когда «в честь братьев Стругацких называли площадь, никто справок, что они писатели, не просил», сообщает «Фонтанка.Ру».

Чтобы подтвердить писательский статус Бориса Стругацкого, из архивов организации были извлечены его заявление о приеме в Союз писателей и автобиография, написанные его рукой.

Отмечается, что справка потребовалась комитету по культуре Санкт-Петербурга, чтобы согласовать установку памятной доски на доме, в котором писатель жил с 1964 по 2012 год. Однако в комитете по культуре отметили, что просили не «справку», а «документальное подтверждение».

«Эти требования нужны, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске», – пояснили там.

Борис Стругацкий (1933 – 2012) – советский и российский писатель. После смерти брата и соавтора Аркадия Стругацкого, написал два самостоятельных романа.

Ранее сообщалось, что на Афоне потребовали выдавать паломникам справки о принадлежности к канонической УПЦ.