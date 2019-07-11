НДС на плодово-ягодную продукцию снизят до 10%

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что НДС на плодово-ягодную продукцию будет снижен до 10%.

«После обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы принял решение о целесообразности снижения НДС с 20 до 10% на плодово-ягодную продукцию», – написал Медведев во «ВКонтакте».

Премьер уточнил, что данное «решение было принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам». Он также отметил, что это должно способствовать снижению цен.

Медведев уточнил, что соответствующий законопроект будет внесен депутатами в Госдуму.

Ранее с предложением о снижении НДС выступила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, она также предложила запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев.