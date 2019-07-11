Грузия оценила потери от российского эмбарго в 1,4 млрд долларов

В случае введения Россией полномасштабного эмбарго потери Грузии составили бы 4 млрд лари (свыше 1,4 млрд долларов), заявила министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она сказала, что такое эмбарго, «к счастью, не введено».

По ее словам, потери от ограничения на российский туризм оцениваются в 750 млн долларов.

К этому, по словам Натии Турнава, могло добавиться еще 600 млн долларов от запрета на денежные переводы.

Остальное – это оценка возможных потерь в случае эмбарго на вино, минводы и продукты сельского хозяйства, сказала министр.

Она отметила, что потери грузинской экономики вызваны в том числе «безответственными заявлениями и агрессивной риторикой».

«Мы не особенно зависим от российского рынка и российских туристов, но это направление важно для нашей туристической инфраструктуры», – сказала министр.

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Напомним, президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии после антироссийских выступлений в Тбилиси.

Решение российского лидера поддержал премьер-министр Грузии.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия накажет Грузию без санкций.

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