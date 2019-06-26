Проект о статусе ветерана для дагестанских ополченцев внесли в Думу

Депутат Умахан Умаханов внес в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий дагестанским ополченцам, сражавшимся против боевиков.

Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта «предоставит лицам, содействовавшим выполнению задач в ходе контртеррористических операций (участия в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан) в соответствии с решениями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, правовой статус ветеранов боевых действий».

Напомним, в ходе прямой линии президент Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, а затем в Новолакский район республики. Российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополченцы.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто.