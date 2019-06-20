Бывший следователь обжалует слова главы ФСБ о сталинских репрессиях

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов подал в суд новое заявление с требованием опровергнуть слова директора ФСБ Александра Бортникова о том, что массовые расстрелы во время «большого террора» были «перегибами на местах».

В декабре 2018 Степанов проиграл иск к главе ФСБ Александру Бортникову и «Российской газете». Последний в декабре 2017 в своем интервью заявил, что «большой террор» 1930-х годов был вызван «перегибами на местах», а не централизованной политикой государства, передает «Коммерсантъ».

По мнению Степанова, чекисты «перегнули миллионы раз». Он считает себя пострадавшим, так как около 20 человек из его семьи были репрессированы.

Суд тогда в иске отказал, а «Российская газета» заявила, что в интервью представлена личная точка зрения Бортникова на исторические события. Сам глава ФСБ на заседание не явился.

«В этот раз истец пришел в суд с документами о начале Большого террора в СССР. Это приказ НКВД №00447 от 31 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» и постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении приказа», – пишет издание.

Степанов отметил, что документы «наглядно показывают преступную деятельность сотрудников ОГПУ-НКВД, направленную на уничтожение граждан СССР». В приказе даны конкретные цифры: расстрелять 82 700 человек и еще 193 400 человек выслать в лагеря.

«Я вынужден обжаловать его [главы ФСБ] слова. Кто-то должен это делать, иначе будут говорить, что никто на такие заявления не жалуется», – сказал Степанов.

Напомним, в 1937 по 1938 год было арестовано около 1,5 млн человек по политическим статьям, из них половина расстреляна.