В Кремле заявили о стагнации минских соглашений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в процессе выполнения минских договоренностей наблюдается полный застой.

Говоря о встрече помощников лидеров стран-участниц «нормандского формата», он отметил, что для начала необходимо разведать обстановку, передает РИА «Новости».

«Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении. Полная стагнация в процессе выполнения минских договоренностей, поэтому сначала нужно рекогносцировку совместную провести, понять, где мы находимся», – сказал Песков.

По его словам, встреча в «нормандском формате» пройдет на уровне помощников президента. Российскую сторону будет представлять Юрий Ушаков или Владислав Сурков, отметил Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандской четверки» может состояться после парламентских выборов на Украине.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с Зеленским сообщила, что 12 июля состоится встреча советников в «нормандском формате».

Накануне Зеленский назвал условием возобновления переговоров в «нормандском формате» прекращение огня и отвод сил в Донбассе.