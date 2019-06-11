Додон заявил о готовящемся на него покушении

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его жизнь находится в опасности. По словам молдавского лидера, за его устранение предлагают 1 млн долларов.

«Если, не дай бог, что-то будет, то [председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ)] Владимир Георгиевич Плахотнюк и вся его свита за это отвечает», – сказал Додон в интервью телеканалу TV8.

Глава Молдавии заявил, что не доверяет Службе государственной охраны, так как «они подчиняются Плахотнюку», передает ТАСС.

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Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Молдавии, где развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьера.

Москва приветствовала формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства и выражала надежду на скорейшую нормализацию ситуации в стране.