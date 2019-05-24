Мошенник сделал пластическую операцию, чтобы скрыться от полиции в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали мошенника, изменившего внешность после хищения денег в крупном размере – 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вместе с подозреваемым была задержана его супруга, сообщается на сайте МВД.

По информации следствия, семейная пара разработала схему хищения денег со счетов фирм. Пара обращалась в арбитражные суды с фальшивыми документами, чтобы взыскать с компаний якобы долги за услуги по подбору кадров.

Злоумышленники получали деньги по исполнительным счетам в банках, где были открыты счета потерпевших. После этого они легализовывали их через подставные фирмы.

«Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Москве супруги были задержаны в Московской области», – заявила Волк.

Представитель министерства также добавила, что в столице и Подмосковье, а также в Нижегородской области проведены десять обысков по месту проживания фигурантов и причастных к преступлению лиц. Обнаружены и изъяты поддельные документы, печати и почтовые штампы, которые использовались в мошеннической схеме.

Суд заключил мужчину под стражу, женщина отправлена под домашний арест.