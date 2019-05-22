Скандал с видео бывшего вице-канцлера Австрии превратили в шоу

Австрийская газета Oesterreich объявила конкурс, победитель которого отправится на виллу на Ибице, где было снято скандальное видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

«Мы отправим вас на Ибицу. Два человека отправятся на две ночи на Ибицу именно на ту виллу, где был секретно заснят на видео Штрахе. Составьте свое представление на месте», – сообщается на интернет-портале газеты oe24, передает РИА «Новости».

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету на интернет-портале издания и ждать телефонного звонка от организаторов. Поездка запланирована на 28 мая.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент сразу несколько СМИ опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года.

После этого Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы Австрийской партии свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгоден этот кризис и каковы могут быть его последствия.