Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.

Россия и Нидерланды договорились проводить совместные экспедиции и выделить дополнительные финансовые ресурсы на эти цели, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Там также уточнили, что Россия и Нидерланды «пришли к полному и окончательному урегулированию любых и всех взаимных претензий» относительно пребывания судна «Арктик Санрайз», корабля «Ладога» и платформы «Приразломная» в сентябре 2013 года в исключительной экономической зоне Российской Федерации (ИЭЗ).

Уточняется, что данное соглашение, содержание которого не раскрывается, представляет собой пример «дружественного урегулирования споров».

В МИД также отметили, что при достижении договоренности важно было обговорить, что протестные действия на море не должны нарушать законодательство прибрежного государства, принятое в соответствии с международным правом, подвергать опасности человеческую жизнь, морскую среду или собственность, задерживать или прерывать основных операций.

«Урегулирование, достигнутое Российской Федерацией и Королевством Нидерландов, не наносит ущерба их правовым позициям как по упомянутому делу, так и по любому другому вопросу», – уточнили в МИД.

Напомним, в сентябре 2013 года активисты Гринписа на ледоколе Arctic Sunrise решили провести акцию против нефтяного освоения Арктики и попытались забраться на платформу «Приразломная», которая ведет бурение на шельфе, однако их действиям помешали сотрудники погранслужбы ФСБ России.

Все 30 активистов, находившиеся на судне, были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО Мурманской области. Позже им предъявили обвинения в пиратстве, а в последствии следствие переквалифицировало обвинения на статью о хулиганстве.

Активистов отпустили по амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции России.

А 2017 году Международный морской трибунал постановил, что за задержание судна Гринписа и активистов Россия должна выплатить Нидерландам 5,4 млн евро.

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