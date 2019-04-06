Захарова разоблачила ложь о своей шубе

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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой – и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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            Захарова разоблачила ложь о своей шубе

            6 апреля 2019, 21:57

            Текст: Ольга Никитина

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            Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью «безымянного автора» о том, что она якобы носит пальто марки Saint Laurent стоимостью более 758 тыс. рублей.

            В своем Facebook Захарова отметила, что «фейки родимые по весне распустились». Она подчеркнула, что автор публикации не только не указал своего имени, но и использовал фотографию с ее страницы в соцсети без ссылки на источник.

            «Дорогой мой доброжелатель, ну нет у меня пальто за 700 тыс. рублей, сумок за 20 тыс. евро и так далее. Нет, и не будет. Потому что даже если мой доход когда-нибудь позволит, то точно не позволит характер – я никогда не стану покупать ни сумки ни одежду такой ценовой категории. Мне это кажется диким», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

             

            Захарова пояснила, что «пальто», о котором идет речь в статье, на самом деле является полушубком отечественного производства. Она рассказала, что приобрела его два года назад на выставке «Ладья», которая проходит регулярно в Москве в ЦМТ и собирает российских мастеров со всей страны.

            «Стыдно, что отечественные средства массовой коммуникации распространяют такую ложь», – добавила Захарова.

             

            Она также отметила, что с этой шубой и ранее происходили забавные случаи, которые она описывала на своей странице в соцсети.

            В январе 2018 года Захарова опубликовала фотографию похожей на ее российский полушубок шубы Saint Laurent в нью-йоркском магазине брендовой одежды.

            Наряды Захаровой и ранее оказывались в центре внимания. Так, в апреле прошлого года она опубликовала фото с тематического мероприятия, предполагающего, что все гости придут в белых нарядах, причем сама Захарова облачилась в платье всех цветов радуги.


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