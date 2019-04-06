Захарова разоблачила ложь о своей шубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью «безымянного автора» о том, что она якобы носит пальто марки Saint Laurent стоимостью более 758 тыс. рублей.

В своем Facebook Захарова отметила, что «фейки родимые по весне распустились». Она подчеркнула, что автор публикации не только не указал своего имени, но и использовал фотографию с ее страницы в соцсети без ссылки на источник.

«Дорогой мой доброжелатель, ну нет у меня пальто за 700 тыс. рублей, сумок за 20 тыс. евро и так далее. Нет, и не будет. Потому что даже если мой доход когда-нибудь позволит, то точно не позволит характер – я никогда не стану покупать ни сумки ни одежду такой ценовой категории. Мне это кажется диким», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова пояснила, что «пальто», о котором идет речь в статье, на самом деле является полушубком отечественного производства. Она рассказала, что приобрела его два года назад на выставке «Ладья», которая проходит регулярно в Москве в ЦМТ и собирает российских мастеров со всей страны.

«Стыдно, что отечественные средства массовой коммуникации распространяют такую ложь», – добавила Захарова.

Она также отметила, что с этой шубой и ранее происходили забавные случаи, которые она описывала на своей странице в соцсети.

В январе 2018 года Захарова опубликовала фотографию похожей на ее российский полушубок шубы Saint Laurent в нью-йоркском магазине брендовой одежды.

Наряды Захаровой и ранее оказывались в центре внимания. Так, в апреле прошлого года она опубликовала фото с тематического мероприятия, предполагающего, что все гости придут в белых нарядах, причем сама Захарова облачилась в платье всех цветов радуги.