Стрельбы на учениях в Черном море показали на видео

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.

Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах можно запечатлена подготовка экипажей к стрельбам, а также момент запуска ракет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в маневрах участвовали катера «Ивановец» и «Р-60». Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами «Москит».

Ракеты успешно поразили цель, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей «противника».

«Москит» – это сверхзвуковая крылатая ракета, созданная для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тыс. тонн. При маловысотной траектории обладает дальностью стрельбы от десяти до 120 километров, однако при высотном профиле способна ударить на расстоянии в 250 километров.

«Ивановец» и «Р-60» относятся к катерам проекта 1241 (шифр «Молния»), которые состоят на вооружении с конца 1970-х. Оснащены ракетами и 76-миллиметровым орудием и двумя 30-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами.

Ранее НАТО пообещало масштабные разведывательные операции в Черном море. До этого генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД