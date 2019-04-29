В Джоне Сноу увидели персонажа русских народных сказок

В ключевом персонаже популярного киносериала «Игра престолов» Джоне Сноу увидели героя русских народных сказок Иванушку-дурачка.

Параллели между персонажами провела доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарья Васильева, сообщает «Российская газета».

Создатель «Игры престолов Джордж Мартин черпал идеи для образов из фольклорных произведений других стран, говорится в сообщении. В частности, отмечается мотив змееборства: герой борется с некой огнедышащей тварью, которая сочетает в себе противоположные вещи и символически охраняет границу между миром живых и мертвых. В этой концепции эксперт усмотрела связь Короля Ночи с Кощеем Бессмертным.

«Все кощееподобные герои имеют особые отношения со смертью, они являются катализаторами хаоса, а победа героя над ними способствует восстановлению общества», – отметила Васильева.

Подчеркивается, что имя Джона Сноу семантически связано с Иваном, а в кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном, а иногда «безголовым Джоном». Герой «Игры престолов» проходит важные этапы: уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера.

«Учитывая все это, можно построить твердые предположения о том, кто же в конце концов взойдет на «Железный трон» в финале цикла», – отмечает доцент.

Ранее в результате утечки видео с Amazon Prime в Германии в Сети до официального выхода оказался второй эпизод восьмого сезона «Игры престолов».