В Казани сбили перебегавшую магистраль с коляской женщину

В интернете появилось видео того, как женщину с коляской, перебегавшую оживленную 10-полосную трассу в неположенном месте, сбивает автомобиль; на кадрах видно, как ребенка выбрасывает из коляски.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Татаринформ».

Сама женщина едва не оказалась под колесами автомобиля.

По информации «Вестей», инцидент произошел на улице Вишневского в Казани. Уточняется, что матери удалось благополучно пересечь семь полос магистрали из десяти.

Ехавший по восьмой полосе водитель поздно заметил женщину и не успел среагировать.

Сообщается, что ребенка после осмотра врачами уже выписали домой.