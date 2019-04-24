Умер 44-летний олимпийский чемпион по гандболу

В возрасте 44 лет скончался олимпийский чемпион Игр 2000 года в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Причина смерти не сообщается.

Погорелов являлся чемпионом Европы (1996), мира (1997) и Олимпийских игр (2000), серебряным призером чемпионата Европы (1994), бронзовым призером Олимпийских игр (2004), заслуженным мастером спорта России.