Умер создатель уникальной системы рукопашного боя Кадочников

В Краснодаре на 84 году жизни умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников.

«В возрасте 83 лет ушел из жизни Алексей Алексеевич Кадочников. Царство небесное и вечная память легенде российского спецназа, создателю «системы выживания Кадочникова», офицеру советской армии, учителю и человеку с большой буквы», – передает «Звезда» сообщение его друга Александра Церюты.

Кадочников родился в Одессе в семье военного, с 1939 года жил в Краснодаре.

Он разработал собственную систему рукопашного боя, с 1962 года занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур и офицерских кадров страны.